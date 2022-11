Família procura idoso com Alzheimer que desapareceu no Portal do Panamá

Por volta de 20h, no último sábado (5), Aluizio Pereira da Cruz, 88, perdeu o contato com a família e desapareceu na região do Bairro Portal do Panamá, em Campo Grande. Segundo parentes, o idoso tem Alzheimer e Mal de Parkinson há mais de 50 anos.

De acordo com a filha de Aluizio, ele estava assistindo jogo de futebol na TV, até que outro filho de Aluízio foi comprar um lanche e o deixou sozinho na residência. Ao retornar para casa, não encontrou mais o pai, que abriu o portão e saiu sem rumo.

Nas redes sociais, familiares compartilharam a publicação de caso alguém encontre Aluízio, entre em contato com o número de celular: (67) 99341-2913. A polícia já está ciente sobre o caso.