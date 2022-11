Ex-assessora da prefeitura cumprirá prisão preventiva após atropelar motociclista

Lidiane Regina Villarino, 43, ex-assessora da Prefeitura de Campo Grande, teve prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (7), um dia após ter atropelado um motociclista em um cruzamento do Bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

Em audiência de custódia a juíza que recepcionou o pedido feito pela Polícia Civil, disse haver motivos que apontam a necessidade de conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

“O crime em questão configura deferimento a prisão preventiva, e os elementos que acompanham o auto de prisão em flagrante apontam no sentido da presença simultânea de prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria, e por fim, existe o perigo concreto na permanência do flagrado em liberdade”, assegurou a juíza.

A magistrada disse ainda no documento que, para assegurar a aplicação da lei penal, é necessário o cárcere até que se apure em audiência já marcada na custódia onde o pedido foi aprovado. “O flagrado venha a fugir do distrito da culpa, criando obstáculo ao cumprimento da pena ante eventual condenação”, disse.

Lidiane deve responder por lesão corporal dolosa cometida por conduzir o veículo com influência de álcool no sangue. A pena para este tipo de crime é de 2 a 5 anos de prisão.

Entenda o caso

Na noite do último domingo (6), Lidiane estava voltando de uma confraternização em família, acompanhada do namorado e duas crianças e uma adolescente no carro, a filha e as sobrinhas, quando em um cruzamento no bairro Rita Vieira, sem sinalização bateu em um motociclista.

Com informações do repórter Willian Leite