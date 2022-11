PMA autua em R$ 22 mil, proprietário que ateou fogo em restos de vegetação

Homem de 47 anos, foi autuado e pagará multa de R$ 22 mil, por ter colocado fogo em vegetação, após limpeza de 22 hectares de terra em área medida para plantio e soja, na área rural da cidade de São Gabriel do Oeste, a 128 quilômetros da Capital.

Conforme a PMA, os policiais realizavam fiscalização em propriedades rurais da região, justamente para inibir o número de focos de queimadas e incêndios ambientais e perceberam uma fumaça dentro da propriedade que fica a 25 quilômetros da cidade.

O proprietário rural havia realizado a limpeza de 22 hectares medidos com uso de GPS, em uma área para plantio de soja e havia incendiado os restos de arbustos e galhadas, que estavam dispostos em amontoados (leiras).

O material queimado era proveniente de árvores isoladas e arbustos derrubados pelo autuado com autorização ambiental, porém, consequentemente, não possuía licença ambiental para o uso do fogo, pois a queima controlada está proibida no Estado de Mato Grosso do Sul até 31 de dezembro de 2022, inclusive, com suspensão de autorizações concedidas anteriormente à Portaria publicada neste mês.

O infrator, mora em São Gabriel do Oeste, foi autuado administrativamente e multado em R$ 22.000,00 pela infração ambiental cometida.

Ele também poderá responder por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental, com pena de um a seis meses de detenção.