Fahd Jamil, “Rei da Fronteira”, volta a ser internado em São Paulo

Conhecido como o “Rei da Fronteira”, o empresário Fahd Jamil, 82 anos, voltou a ser internado em São Paulo. Ele está no Hospital Israelita Albert Einstein com complicações no quadro de saúde.

Fahd é réu por organização criminosa armada, tráfico de arma de fogo e corrupção na operação Omertà. Em outubro de 2023, ele já havia sido internado no Hospital Sírio-Libanês e em setembro do mesmo ano, na UTI do Hospital da Unimed em Campo Grande.

A Justiça autorizou a internação em São Paulo por 30 dias, mediante envio de relatórios médicos a cada dez dias. Fahd responde ao processo em liberdade, com medidas cautelares, como a suspensão do monitoramento por tornozeleira eletrônica.

O “Rei da Fronteira” é acusado de integrar uma organização criminosa que atuava em Ponta Porã e Campo Grande. O MPMS pede sua condenação por organização criminosa armada, em parceria com o grupo de Jamil Name (falecido) e Jamil Name Filho.

Fahd pagou fiança de R$ 1 milhão e cumpre prisão domiciliar. Ele apresenta problemas de saúde como emagrecimento, perda de memória e falta de ar, e já passou por cirurgia cardíaca de emergência. O caso da operação Omertà está em fase final e a decisão da Justiça sobre a condenação de Fahd é aguardada.

