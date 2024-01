Operário vence o Náutico no segundo jogo pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense

Segunda vitória do Operário FC no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste domingo (28), pela terceira rodada da fase de grupos, o Galo enfrentou o Náutico FC em Campo Grande e repetiu o placar de 2 a 0 do jogo de estreia, contra o Coxim AC.

Com o resultado, o Alvinegro mantém 100% de aproveitamento neste início de Estadual, junto com o Costa Rica EC que, em casa, venceu a AA Portuguesa por 2 a 0. Os dois lideram o Grupo A com seis pontos, ficando a Lusa na terceira posição com quatro, o Coxim tem um e o Náutico, sem pontuar, está em último e na zona de rebaixamento.

Gols

Os gols do Operário no Estádio Jacques da Luz saíram um em cada tempo. O placar foi aberto nos acréscimos na etapa inicial. Aos 49 minutos, após uma troca de passes na área, Fernandinho bateu cruzado pela direita, sem chances para o goleiro Arthur.

No segundo tempo, o time operariano aumentou a vantagem aos 18 minutos. Em jogada pela esquerda, Boca cruzou por baixo e Mateus Bidick se antecipou ao marcador e desviou para o gol, fechando o placar nas Moreninhas.

Grupo B

Ivinhema FC 2 x 2 Corumbaense FC

Novo FC 1 x 1 Aquidauanense FC