Exportação de industrializados tem melhor novembro

Apresentando um crescimento de 13% em relação ao mesmo mês de 2021, a receita com a exportação de produtos industriais alcançou em novembro US$ 394,6 milhões, quando o valor ficou em US$ 348,1 milhões. Esse foi o melhor resultado já registrado para o mês em toda a série histórica da exportação de produtos industriais de Mato Grosso do Sul.

Já no acumulado de 2022 a receita total alcançou US$ 4,68 bilhões, proporcionando crescimento de 18% em relação ao mesmo período de 2021, quando o valor ficou em US$ 3,95 bilhões, resultando na maior receita já alcançada no período indicado.

“Quanto à participação relativa, no mês, a indústria respondeu por 69% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. Já no acumulado do ano, a participação está em 62%”, explicou o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende.

Ainda conforme o economista, os grupos “Complexo frigorífico”, “Celulose e papel” e “Óleos vegetais e demais produtos de sua extração” responderam por 80% da receita das exportações do setor industrial no período de janeiro a novembro, sendo 31% para o primeiro grupo, 30% para o segundo e 19% para o terceiro. Logo em seguida estão os grupos “Açúcar e Álcool”, com 8%, “Metalmecânica”, com 19%, e “Extrativo Mineral”, com 3%.

