Deputado assume presidência do Republicanos em 2023

Em janeiro, o deputado estadual Antônio Vaz, reeleito com mais de 19 mil votos pelo Republicanos MS, é o nome que irá assumir a presidência do partido no Estado, a partir de 2023. Recentemente o deputado estadual Lucas de Lima assumiu a presidência do PDT e agora o partido Republicano anunciou o novo rumo do partido em 2023 com o novo presidente.

Atualmente o presidente é Wilton Acosta, que disputou uma cadeira na Câmara Federal, mas não foi eleito e comandava há anos o partido.

O pastor Antônio Vaz foi um dos pioneiros do partido, participando inclusive de sua fundação em 2005, e se destacou como o deputado estadual com maior número de projetos apresentados na Assembleia Legislativa, além de presidente da Comissão Permanente de Saúde e 2º Vice Presidente da Casa e tem se mostrado atuante em prol do partido.

Na Capital o partido tem dois vereadores: Betinho e o Gilmar da Cruz e a intensão é fortalecer mais e mais. Em Três Lagoas a representante é a vereadora Sayuri Baez.

