Ideologia e “ganância” atrasam a definição do secretariado

Eduardo Riedel enfrenta dificuldade para definição da sua equipe

Dificuldade em acomodar grupos ideológicos antagônicos, recusas de convites por parte de parlamentares eleitos que tem risco para seus projetos eleitorais e ganância por espaços estão entre os principais problemas para o governador eleito, Eduardo Riedel (PSDB), para concluir a composição do seu secretariado.

Diante dos impasses surgidos até o momento é possível que ocorram atrasos, tanto na definição do secretariado como na eleição do sucessor de Paulo Corrêa na presidência do legislativo estadual.

Um posicionamento do PP, partido comandado pela senadora eleita Tereza Cristina, que tinha como certa a indicação do deputado federal eleito Luiz Ovando para comandar a Secretaria Estadual da Saúde, mas que diante da possibilidade da pasta da Educação ir para um nome indicado pelo PT passou a considerar não integrar o secretariado. Nos bastidores comenta-se que as reuniões foram tensas nos últimos dias e, por enquanto, há uma radicalização dos progressistas que também querem um espaço maior na próxima administração, como por exemplo, manter o comando da Sanesul.

Quanto à possibilidade de indicação de um nome do PT , a possibilidade foi admitida pelo próprio governador eleito Eduardo Riedel durante a entrevista coletiva em que anunciou os primeiros cinco nomes de secretários. Sem citar nomes, ele admitiu que trabalha na acomodação de todos os seus apoiadores, mesmo que seja através da indicação de técnicos. No caso da Secretaria de Educação chegou a circular a possibilidade de o deputado estadual reeleito Pedro Kemp (PT) vir a ocupar a pasta, convite que não foi confirmado pelo próprio parlamentar.

Recusas

Outro fator que dificulta a escolha de nomes para o secretariado de Eduardo Riedel são as recusas de nomes que já eram dados como certos para algumas pastas como é o caso do deputado federal reeleito Beto Pereira (PSDB) que tem intenção de ser candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSDB em 2024. Beto teria desistido de se licenciar do mandato ao não se sentir seguro em assumir a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social por um período de um ano e três meses(considerado como muito curto) o que poderia não render os resultados esperados e até comprometer seu futuro político.

Outro nome que também vem sendo constantemente anunciado como certo para a equipe é o do deputado estadual eleito, Pedro Caravina que chegou a ser citado para a Casa Civil e mesmo para a secretaria de Justiça mas que também se mantém reticente nessa altura das articulações.

Situação semelhante é vivida pelo vereador da Câmara da Capital João Cezar Matogrosso cotado para a assumir a Secretaria de Turismo mas que ainda não foi anunciado.

Manutenção

Já no anúncio da primeira lista de secretários Riedel acabou sinalizando que na dúvida poderá optar pela manutenção da maioria dos atuais assessores da Reinaldo Azambuja e para isso já se comenta que o Secretário de Justiça Antônio Carlos Videira continuará no cargo e Riedel pensa em convencer o atual titular da Semagro Jaime Verruck a permanecer mais tempo. Outra alternativa seria adiar o anúncio de secretários até mesmo para depois da posse.

Assembleia

A indefinição já afeta até mesmo a articulação para a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa que tinha alguns encaminhamentos como por exemplo a escolha de um nome do PP para a presidência.

O deputado estadual Londres Machado deu declarações de que uma negociação teria assegurado para o PP à presidência da Casa mas diante desse impasse já se comenta que o um possível afastamento do partido do Governo eleito pode dificultar o cumprimento desse compromisso pois o PSDB, partido de Eduardo Riedel passaria a reivindicar o cargo.

