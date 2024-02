Ex-marido agride e ameaça matar mulher com faca em Costa Rica

Em Costa Rica, município distante 326 km de Campo Grande, uma mulher de 25 anos foi agredida e ameaçada de morte com uma faca após uma conversa com o ex-marido na noite de domingo(11).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher disse que o homem foi até seu local de trabalho, um estabelecimento comercial e para conversar. Em seguida, o autor começou as agressões com tapas, além de a bater a cabeça da vítima contra um carro, o mesmo em que ele chegou ao local e, por fim, arrastá-la pelos cabelos.

O homem pegou uma faca e tentou atingir a vítima, mas foi contido por moradores, até a chegada da Polícia Militar, que foi acionada.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais;