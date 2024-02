Concurso público para professores recebe inscrições até 7 de março

Concurso público de professores do Magistério Superior da UFMS segue com inscrições abertas até 7 de março. São 27 vagas para atuação em diversas áreas do conhecimento, distribuídas na Cidade Universitária e nos Câmpus do Pantanal, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Os interessados podem se inscrever na página concursos.ufms.br.

O certame é realizado em três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos. A previsão é que todas as fases sejam realizadas entre os dias 4 e 7 de junho. As provas serão realizadas em Três Lagoas para as vagas destinadas para o município e em Campo Grande para todas as demais vagas.

A remuneração varia de acordo com a classe e regime de trabalho. Para professor Adjunto A, com dedicação exclusiva e requisito mínimo de título de doutor, a remuneração estimada é de R$11.139,64. Já para atuação como professor auxiliar e regime de 20 horas semanais, o valor total estimado é de R$3.010,35.

O valor da inscrição para o concurso será de R$250 para todas as áreas. A isenção pode ser solicitada por candidatos com famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo. A isenção da taxa também pode ser feita por candidatos cadastrados como doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O pedido de isenção pode ser realizado entre os dias 29 e 31 de janeiro.

A pró-reitora de Gestão de Pessoas, Gislene Walter da Silva, enfatiza que o concurso permite a qualificação do quadro de profissionais da Universidade. “Reflete o compromisso da Universidade em manter padrões elevados de qualidade acadêmica, buscando constantemente profissionais capacitados”, explica.

Ainda segundo a pró-reitora, o concurso é também uma chance de os profissionais atuarem em uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente. “O ingresso por meio do concurso público oferece vantagens significativas para a carreira acadêmica, proporcionando estabilidade profissional, possibilidades de desenvolvimento contínuo, acesso a recursos para pesquisa e a oportunidade de contribuir para o crescimento intelectual e cultural da comunidade acadêmica”, pontua.

