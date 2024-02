Guerra de água encerra carnaval de Ponta Porã

A tradição da “Guerra d’Água” deve marcar o encerramento do Carnaval em Ponta Porã na terça-feira. O ato já aconteceu na tarde deste domingo (11) quando uma multidão de mais de 10 mil pessoas compareceu a Avenida Brasil, no centro da cidade para o confronto onde uns atiram saquinhos cheios de água nos outros . A diversão é uma manifestação popular voluntária e regulamenta por lei municipal, que anualmente acontece essa brincadeira tradicional com os foliões, tanto do lado brasileiro quanto do paraguaio, já que a cidade faz fronteira com Pedro Juan Caballero (PY).

Os grupos utilizam até mesmo equipamentos como capacetes com viseiras, luvas e casacos para maior proteção e evitar ferimentos pelo impacto dos balões lançados pelos “pelotões de fuzilamento”. A batalha tem início quando os grupos móveis passam em veículos arremessando água contra os grupos fixos .

O horário de início é às 13h e término às 17h, . Para garantir a ordem pública, a Polícia Militar de Ponta Porã e a Guarda Civil Municipal de Fronteira estarão presentes para que todos se divirtam de forma segura. A “Guerra d’Água”, regulamentada por lei, possui regras específicas:

