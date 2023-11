Evento marca a comemoração do Dia do Síndico

Em comemoração ao Dia do Síndico 2023 acontecerá na noite de hoje um evento exclusivo para gestores e colaboradores da área condominial. Estão previstas palestras que visam aprimorar as habilidades e conhecimentos necessários para uma gestão de condomínios eficaz e bem-sucedida. e troca de conhecimento com esses grandes nomes, teremos coffe, network tendo como local o salão de eventos do Grand Park Hotel lopcalixzada à Avenida Afonso Pena, 5.282 Chácara Cachoeira e Campo Grande, MS.

Os palestrantes confirmados para transmitir grande conhecimento e uma conversa sincera serão: Professor Carlão, biólogo, biomédico, Transplantado de Medula Óssea (novembro/2016), Fundador e Presidente do Instituto Sangue Bom, Diretor Regional Centro-Oeste da ABTX – Associação Brasileira de Transplantados e Atleta Master e Transplantado de Corridas de Rua, Atletismo e Ciclismo.

Sérgio Gouveia (De repente Síndico), Administrador de empresas, MBA em finanças, Certificado em Gestão e Estratégia pela Fundação Dom Cabral. Professor certificado pela Universidade de Cambridge, treinador de professores certificado pela International House, ex-diretor de empresas, empreendedor e síndico morador há mais de 11 anos. Colunista condominial, palestrante, mentor e influenciador no perfil @derepentesindico no Instagram e no Youtube, Sérgio Gouveia busca traduzir a complexidade do mundo corporativo em algo simples que todo síndico possa entender e utilizar na sua gestão.

