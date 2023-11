Lançamento do Samba Enredo do GRES A Pesada em homenagem ao Dr. Victor Rocha será no dia 03

Em Campo Grande o lançamento será no dia 09/12

O GRES A Pesada irá fazer o lançamento do samba enredo do Carnaval 2024, em homenagem ao vereador e médico mastologista da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha no domingo (03) em Corumbá, a partir das 12h na quadra da escola de samba. Em Campo Grande o Lançamento será no Sinpol a partir das 19h, com a presença do mestre sala e porta bandeira, passistas e da bateria show Barcelona.

Com o tema: “De Corumbá Nasce O Sonho De Um Pantaneiro, De Campo Grande A Realização De Um Doutor: Victor Rocha – Um Menino Sonhador! O GRES A Pesada promete encantar a avenida contando a história do vereador Campo-grandense que tem se destacado na luta contra o câncer de mama, atendendo mulheres da Capital e de todo o Mato Grosso do Sul.

O homenageado de 2024, segundo A Pesada, será o médico mastologista Dr. Victor Rocha, que é idealizador da Casa Rosa, em Campo Grande. Victor Rocha também é vereador na Capital de MS, nasceu em Corumbá, foi amigo de infância dos filhos de seu Ney e cresceu na comunidade da escola de samba.

A Casa Rosa, projeto idealizado pelo vereador e médico mastologista Victor Rocha, que tem como foco a saúde da mulher e a prevenção do câncer de mama por meio da realização de consultas, exames, diagnóstico precoce e o tratamento em tempo hábil, zerou as filas de espera por consulta com especialista, punção e biópsia de Mama.

Em 11 de novembro de 2023, a Casa Rosa completou dois anos de existência. Com vidas, muitas vidas foram e estão sendo salvas graças a este maravilhoso projeto que se encontra a disposição de todas as mulheres de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul.

“Como filho de Corumbá é uma honra ser homenageado na escola de samba que despertou meu lado artístico. Ser reconhecido na sua terra natal, justamente por sua missão enquanto profissional, que é salvar vidas, é uma imensa alegria, uma realização. Tudo isso graças ao projeto Casa Rosa, que hoje tem feito a diferença na vida das mulheres que buscam a promoção de sua saúde”, afirmou Dr. Victor Rocha.

Segundo o vice-presidente da GRES A Pesada, Neidivaldo Colombo (Gugu) o enredo irá retratar a história de Victor Rocha, e sua trajetória, até se tornar um dos maiores Mastologistas da Capital Sul-mato-grossense, e sua luta em busca de melhores condições de vida e de saúde ao povo das cidades de todo MS, que buscam assistência médica em Campo Grande.

“O enredo, será apresentado na Avenida, em quatro capítulos, ou seja, em quatro setores: a Infância, a Medicina, o Médico, e a Missão de Ajudar o Próximo através da Casa Rosa”, comentou o carnavalesco.

O carnaval vai ser mais cedo em 2024, entre os dias 09 e 13 de fevereiro. A Pesada vai ser a quinta escola de samba a desfilar, encerrando a primeira noite de apresentações no domingo, 11 de fevereiro.