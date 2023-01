Riedel defende parceria com executivo da Capital e cita obras emblemáticas

O governador Eduardo Riedel (PSDB), na manhã desta segunda-feira (23), esteve na rádio Blink 102 e falou sobre diversas pautas previstas para este ano de 2023 dentre elas falou sobre a expectativa com projetos para a Capital.

Riedel, tem um olhar de empreendedor e já iniciou o ano com uma reunião geral com seus secretários e estabelecendo regras como o plano de Gestão e na rádio relatou o espera para Campo Grande “O Governo do Estado será um grande parceiro da Prefeitura. Aquilo que o Governo do Estado tiver possibilidade vamos fazer. Temos uma vertente muito grande com os municípios. Nós seremos grandes parceiros como sempre fomos”, disse.

Ele também citou sobre obras emblemáticas em Campo Grande financiadas pelo Governo do Estado e citou a restauração e duplicação da Avenida Cafezais, na região Sul de Campo Grande, dando melhores condições para o tráfego e contribuindo com moradores de seis bairros.

