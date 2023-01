Pesquisa leva acadêmicos alemães e da UFMS para conhecer as Estações da Águas Guariroba

A Águas Guariroba está recebendo durante esta semana a visita de acadêmicos do grupo de pesquisa “Saneamento Focado em Recursos” da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O grupo, que conta com pós-graduandos do curso de Engenharia Química e Engenharia Ambiental estão acompanhando as etapas de tratamento de esgoto realizadas pelas Estações de Tratamento de Esgoto Los Angeles e Imbirussu. Entre os visitantes, estão também acadêmicos alemães que fazem parte do intercâmbio em parceria da UFMS com a Universidade de Kaiserlautern, sudoeste da Alemanha.

Na quarta-feira (18), os acadêmicos conheceram as etapas realizadas na ETE Imburussu, além do acompanhamento de cada setor no processo de tratamento na estação. Além da ETE Imbirussu, os acadêmicos também visitarão nesta sexta-feira (20)a Estação de Tratamento de Esgoto Los Angeles. O objetivo é apresentar para o grupo de pesquisa o sistema de tratamento através dos reatores UASB com procedimento anaeróbio.

Para o professor, Dr. Marc Arpad Boncz, que acompanhou os acadêmicos na visita à estação, a troca de experiências sobre as etapas do saneamento contribui para que cada aluno conheça de perto e na prática os fundamentos da área, aproximando o acadêmico da realidade, tanto do mercado de trabalho como da parte técnica.

“As visitas são fundamentais para que nossos acadêmicos compartilhem desta experiência na prática, conhecendo de perto as ferramentas e procedimentos no saneamento de um modo geral. Trazê-los para as Estações de Tratamento é uma ideia fundamental para a prática desses futuros profissionais, conhecendo através de empresas de referência como funciona a dinâmica técnica e até do mercado de trabalho nos setores de saneamento básico”, destacou o professor.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.