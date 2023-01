Músico é baleado ao sair de apresentação no Indubrasil

Foi registrado na Depac Cepol do centro da Capital um homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, na forma tentada registrado na madrugada deste sábado (21), contra dois músicos que saiam de um bar na região do Indubrasil.

Homem de 54 anos recebeu dois tiros enquanto guardava os instrumentos no carro após apresentação. Mesmo ferido seguiu até CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavilla buscando atendimento. Ele foi atingido por dois tiros, um no braço e outro no tórax.

Os projéteis ficaram no corpo do homem que deverá ser operado na Santa Casa para a retirada das balas. Segundo B.O o ferido e o irmão não identificaram os atiradores e dizem desconhecer qualquer tipo de motivação para o crime.

