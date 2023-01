Beneficiários são convocados para votar em processo

A Eleição Cassems 2023-2027 acontece em 1º de março em todas as unidades da Caixa dos Servidores do Estado

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), realiza no dia 1º de março, em todas as unidades de atendimento em Mato Grosso do Sul, das 8 às 18 horas, a Eleição Cassems 2023-2027.

Por ser uma entidade de autogestão, onde os próprios beneficiários administram o plano, o estatuto da Caixa dos Servidores determina que a cada quatro anos, beneficiários escolham pelo voto direto seus representantes no Conselho de Administração para a gestão dos serviços e no Conselho Fiscal para supervisão dos trabalhos desempenhados.

Podem votar no processo eleitoral realizado pela Cassems, por meio da Comissão Eleitoral da Cassems, beneficiários titulares, efetivos e aposentados, regulares cadastral e financeiramente. Para a presidente da Comissão Eleitoral da Cassems, que também está à frente da Diretoria de Clientes, Jucli Stefanello, a eleição é um momento para o beneficiário exercer o direito de escolha.

“Se alguém tinha dúvidas sobre a importância de um plano de saúde de qualidade na pandemia, agora não tem mais. Então, neste momento reforçamos muito a importância do comparecimento e da participação dos beneficiários nesta eleição Cassems 2023-2027”, incentiva Stefanello.

Cerca de 50 mil beneficiários da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) estão aptos a votar deverão comparecer às unidades Cassems para participar da eleição de titulares e suplentes dos conselhos de Administração e Fiscal da Caixa de Assistência dos Servidores para o quadriênio 2023-2027. A posse dos membros eleitos será realizada na Assembleia Geral Ordinária do mesmo exercício, de acordo com o disposto no Estatuto da Cassems.

Conheça a Chapa 1 – “Cassems de Todos Nós”:

Conselho de administração: presidente – Ricardo Ayache, 1º Vice-Presidente: Ademir Cerri, 2º Vice-Presidente: Alexandre Júnior Costa.

Membros Titulares: Alexandre Barbosa da Silva, Cristiane Louzada Ferreira de Oliveira, Lauro Sérgio Davi, Lilian Olivia Aparecida Fernandes, Robelsi Pereira, Roberto Magno Botareli Cesar e Thiago Monaco Marques. Membros Suplentes: Alessandro Jacometo, Ceres Gonçalves Pereira Zambon, Jacilene Ferreira da Silva, José Remijo Perecin e Octacílio Sakai Júnior.

Conselho Fiscal: Cláudio Mário Salvador Menezes de Souza, Fabiano Reis de Oliveira, Geraldo Celestino de Carvalho, Lucílio Souza Nobre, Ricardo Alexandre Corrêa Bueno, Wilds Ovando Pereira e Wilson Xavier Paiva. Membros Suplentes: Amaury José Pontes, Claudio Benites da Silva, Hernandes Alves da Silva e Valdir Aparecido Reynaldo.

Confira os locais de votação:

Três Lagoas:

– Unidade Regional de Três Lagoas

– Hospital Cassems de Três Lagoas

– Unidades locais: Água Clara, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Selvíria

Jardim:

– Unidade Regional de Jardim

– Unidades locais: Bela Vista, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Porto Murtinho

Naviraí:

– Unidade Regional de Naviraí

– Hospital Cassems de Naviraí

– Unidades locais: Eldorado, Iguatemi, Itaquirai, Juti, Mundo Novo, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru

Nova Andradina:

– Unidade Regional de Nova Andradina

– Hospital Cassems de Nova Andradina

– Unidades locais: Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Bataiporã, Ivinhema e Taquarussu

Paranaíba:

– Unidade Regional de Paranaíba

– Hospital Cassems de Paranaíba

– Unidades locais: Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica e Inocência

Ponta Porã:

– Unidade Regional de Ponta Porã

– Hospital Cassems de Ponta Porã

– Unidades locais: Amambai, Antônio João, Aral Moreira e Coronel Sapucaia

Aquidauana:

– Unidade Regional de Aquidauana

– Hospital Cassems de Aquidauana

– Unidades locais: Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos de Buriti e Miranda

Campo Grande:

– Sede da Cassems: Antônio Maria Coelho, número 6065

– Unidade Cassems/Detran: Rodovia MS-80, KM 10, S/N – Conjunto José Abrão

– Unidade Cassems/Hospital Regional – Avenida Engenheiro Lutero Lopes, número 36 – Conjunto Aero Rancho

– Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA) – Rua Príncipe Ranier, número 84 – Bairro Royal Park

– Clínica da Família Cassems – Rua 25 de Dezembro, número 1231 – Bairro Centro

– Unidade Cassems Carandá Bosque – Rua Boipeva, número 184 – Bairro Carandá Bosque I

– Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps) – Rua São Paulo, número 68 – Bairro Centro

– Centro de Prevenção em Saúde – Rua Abrão Julio Rahe, número 97 – Bairro Centro

– Hospital Cassems Campo Grande – Avenida Mato Grosso, número 5151 – Bairro Carandá Bosque

– Unidades locais: Bandeirantes, Camapuã, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Paraíso das Águas e Terenos

Corumbá:

– Unidade Regional de Corumbá

Coxim:

– Unidade Regional de Coxim

– Unidades locais: Alcinópolis, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora

Dourados:

– Unidade Regional de Dourados

– Hospital Cassems de Dourados

Unidades locais: Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Maracajú, Rio Brilhante, Vicentina e Laguna Caarapã

