Vini Jr. faz golaço mas Brasil só empata com Marrocos na Estreia

Nem vitória, nem derrota. Na estreia da Copa do Mundo 2026, Brasil empatou com Marrocos e o placar terminou com 1×1. O jogo aconteceu neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa com um ponto no Grupo C.

No primeiro tempo, Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais.

Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.