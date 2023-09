Escola Superior da Defensoria de MS completa 10 anos de criação com palestra da filósofa Djamila Ribeiro

Em comemoração aos 10 anos de criação da Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul (ESDP), a Defensoria Pública fará uma noite de autógrafos, com a participação da filósofa e escritora Djamila Ribeiro, na livraria Leitura, em celebração à instituição mais antiga do país. O evento está marcado para hoje (13), às 19h, no segundo andar da livraria.

Celebrando os 10 anos da segunda instituição sul-mato-grossense, mais antiga do país, o defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini, agradece a presença da escritora que fará a divulgação do seu livro, intitulado “Cartas Para Minha Avó”.

“Em um marco de comemoração e conhecimento, a nossa Escola Superior comemora uma década de excelência em formação jurídica e social. Neste evento especial, temos a honra de receber Djamila Ribeiro, renomada intelectual e ativista, como palestrante. Sua presença enriquece, ainda mais, o compromisso da Defensoria Pública em promover a igualdade, conhecimento e a justiça social. Parabéns à escola e que esta jornada de aprendizado continue a iluminar os caminhos da defesa das pessoas mais necessitadas do nosso estado”, pontua o defensor público-geral.

Conhecida pelo livro Pequeno Manual Antirracista, Djamila ganhou destaque na internet por seu trabalho em defesa dos direitos das mulheres negras, igualdade racial e justiça social, sendo considerada uma das vozes proeminentes no debate sobre o racismo e o feminismo interseccional no Brasil e no mundo.

Confira a programação:

Na noite de hoje (13), às 19h, na Livraria Leitura no Shopping Campo Grande, a escritora terá um momento de trocas com leitoras e leitores na divulgação do seu quarto livro, intitulado “Cartas Para Minha Avó”.

Amanhã (14)

A escritora Djamila Ribeiro, fará uma palestra de abertura em evento fechado em comemoração aos 10 anos da Escola Superior da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul.

‌Educação em direitos e visibilidade ‌

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (ESDP) é um órgão auxiliar da Defensoria Pública, com sede em Campo Grande, que segue a legislação aplicável e seu próprio Regimento.

Suas principais atribuições são promover a atualização e aprimoramento profissional dos membros, estagiários e servidores da Defensoria Pública por meio de cursos, conferências, seminários e outras atividades científicas relacionadas às áreas de atuação institucional do órgão.

Completando 10 anos.

A trajetória para a instalação da Escola Superior da Defensoria Pública de MS começa no dia 9 de janeiro de 2013, quando um novo texto trouxe importante avanço normativo à Defensoria Pública por proporcionar inteira conformidade com a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (Lei Complementar Federal nº 80/94, alterada pela Lei Complementar Federal nº 132/2009).

Preocupada com a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade, a Lei Complementar inovou ao prever a existência da Escola Superior da Defensoria Pública (ESDP), responsável por promover o aprimoramento profissional e cultural dos membros da Defensoria Pública, bem como seus auxiliares e servidores.

Em julho do mesmo ano foi instalada a Escola Superior da Defensoria Pública de MS, que viria a realizar audiências públicas, seminários, workshops, encontros e cursos gratuitos para defensoras e defensores públicos, assessoras e assessores, servidores e toda população.

Somente nos últimos cinco anos, a Escola Superior já realizou mais de 200 eventos com a finalidade de promover a educação em direitos, ultrapassando 15 mil participantes, nos formatos presencial e virtual.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.