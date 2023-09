Festival Internacional da Carne une chefs renomados e amantes do churrasco na Capital

Com objetivo de unir os amantes do churrasco e a gastronomia de alto padrão, com preço acessível e música boa, o 1º Festival Internacional das Carnes promete agitar a capital nos dias 15, 16 e 17 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. A entrada para o evento é gratuita.

Até o momento estão confirmados mais de 35 chefs regionais que serão distribuídos em diversas estações de assados, espalhados pelo recinto. Também estarão presentes, profissionais de destaque internacional, como chefs renomado Paulo Machado e Caslu. Também estão confirmados os chefs Paula Labaki, Lígia Karawasa, Rafael Gomes, Mario Portella, Talita Machado, Edvaldo Caribe, Luís Vilela, Rodrigo BBQ Bueno e Panhoca, que prometem fazer o evento ser um dos melhores do Centro-Oeste.

Comida boa com preço acessível

Já na praça de alimentação as porções servidas ao público serão de barquinhos de 100 gramas, sendo vendidas ao preço de R$ 18. O objetivo de fazer um preço acessível é incentivar a população a experimentar das mais variadas produções regionais de Mato Grosso do Sul.

Copa internacional de churrasco Ancestral

Dentro da programação do 1º Festival Internacional das Carnes, acontecerá um dos eventos que promete chamar atenção do público e dos assadores profissionais que terá o seu espaço para mostrar o seu talento: A Copa internacional de churrasco Ancestral

As inscrições para participar continuam abertas, com número mínimo de quatro ajudantes e número máximo de sete, sendo que cada equipe paga o valor único de R$ 1000,00 para participar. De acordo com o organizador do evento, Alisson do Nascimento Silva, o campeonato de churrasco promete ser um dos ápices da programação. “Já temos equipes confirmadas do Rio Grande do Sul, Paraguai, Bolívia e de outras regiões de Mato Grosso do Sul. Tenho certeza que será um sucesso”, relatou.

O torneio será no tradicional estilo fogo de chão, quando os assadores terão que se aventurar com o corte de costela bovina, além de outras duas proteínas surpresas, que serão avaliadas e degustadas por seis juízes e também pelo público presente.

“Convidamos os melhores assadores e chefs de cozinha do Brasil para demonstrarem todo o potencial dos alimentos produzidos em Mato Grosso do Sul. Quem vier ao evento encontrará diversos cortes de carnes, preparados com diferentes técnicas e com excelência profissional. Além de poderem se conectar com nomes de destaque do churrasco e da gastronomia, em um ambiente preparado para atender bem os convidados com preços acessíveis”, afirmou.

O vencedor do público receberá uma premiação como “Campeã Popular” e os jurados vão escolher as melhores equipes, que receberão prêmios entre R$ 500 até R$ 4 mil. Além da premiação em dinheiro, os campeões receberão a chancela da Associação Brasileira.

Programação:

15/09 – sexta feira

• 18h: abertura portões

• 19h: Happy Hour de abertura

Shows:

show com João Carreiro;

show com Canto da Terra.

16/09 – Sábado

– 11 hrs – abertura dos portões

– 15h – Caminhos da cozinha pantaneira com Paulo Machado;

• 16h – Do pasto ao prato com Paula Labaki;

• 17h – Wagyiu com Ligia Karazawa;

• 18h – Empreendedorismo na gastronomia com Felipe Caran;

• 19h – Por que atrair o olhar para o MS através da gastronomia? Com Caslu;

• 20h – Desossa de carneiro com o Senar.

Shows

Chicão Castro

Vitor Gregório & Marco Aurélio;

Banda Sampre

17/09 – Domingo

11 hrs – abertura portões

Tostão & Guarani;

João Haroldo & Betinho;

Serviço – Acompanhe mais notícias sobre o Festival Internacional da Carne pelo @festivaldacarneinternacional . O Parque de Exposições Laucídio Coelho está localizado em Campo Grande (MS), na R. Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.