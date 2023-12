Estadual feminino começa neste final de semana com seis equipes

Começa neste final de semana, o Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino 2023. O torneio terá seis equipes, divididas em dois grupos, na primeira fase. Entre as equipes participantes, teremos as estreias da Portuguesa e Pinheiros.

O campeonato que é organizado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), terá abertura no sábado (10), no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande. E o jogo será histórico, ja que marca a partida da primeira edição do campeonato entre Portuguesa e Comercial. Já no domingo (17), Corumbaense e Seinter entram em campo no Ninho da Águia, às 10h.

Segundo a organização, o campeonato terá formato com jogos ida e volta na primeira fase, sendo que os dois melhores de cada grupo avançam. O campeão do ano passado, o Operário defende o título neste ano.

A equipe campeã garante classificação para o Campeonato Brasileiro Feminino série A3 de 2024.

Acompanhe os grupos abaixo.

Grupo A

Operário FC

Seinter

Corumbaense

Grupo B

Comercial

Portuguesa

Pinheiro

