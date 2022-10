Trad divididos entre Bolsonaro, Lula, Riedel e Contar

O segundo turno da disputa eleitoral tanto presidencial quanto para o Governo do Estado divide a família Trad, sendo o Senador Nelsinho Trad (PSD) e o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD) anunciaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro enquanto o deputado federal Fábio Trad (PSD) está no palanque do ex-presidente Lula.

Por outro lado na disputa estadual Nelsinho Trad e Fábio Trad estarão com Eduardo Riedel enquanto que Marquinhos Trad anunciou na tarde de ontem que deve votar no deputado estadual Capitão Contar (PRTB).

“Eu fui procurado tanto pelo governador Reinaldo Azambuja quanto pelo próprio Capitão Contar e sua esposa Iara Diniz Contar e mas aqui no estado considero que Eduardo Riedel é o candidato melhor preparado para administrar Mato Grosso do Sul”. Assim Nelsinho Trad definiu a sua posição mas por enquanto não sabe se terá participação nas duas campanhas, até porque, segundo ele não foi consultado nesse sentido. “Se acharem que posso ser útil estarei a disposição dos dois candidatos”, concluiu o senador.

Já Marquinhos Trad disse que não pretende se envolver na disputa eleitoral apenas declarou voto e justifico a sua decisão por não apoiar a corrupção. ” Eu defini meu voto ainda no primeiro turno e devo manter para esta segunda fase da disputa . Não fui procurado por ninguém” foi o que afirmou o ex-prefeito de Campo Grande dizendo que não sabe se poderá ter participação direta na campanha do Capitão Contar

Já Fábio Trad confirmou que votará em Lula e até já foi apontado pelo ex-governador Zeca do PT como um dos prováveis integrantes da Comitê supra partidário que centralizará a campanha do presidente Lula em Mato Grosso do Sul. O deputado federal também anunciou que na disputa estadual deverá anular seu voto.

Com informações do repórter Willian Leite