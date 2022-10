Ausência na disputa nacional prejudicou PSD, diz Nelsinho

“Ainda estamos analisando o resultado eleitoral mas em princípio acredito que a falta de um posicionamento sobre a disputa nacional foi o principal motivo de não termos obtivo um resultado melhor”, assim Nelsinho Trad avaliou o baixo desempenho do PSD, partido que abriga os ex-candidatos Marquinhos Trad, que terminou em sexto lugar da disputa pelo Governo de MS, Fábio e Otávio Trad, respectivamente candidato a Deputado federal e vereador também não conseguiram se eleger.

Ele no entanto afirmou que o resultado ainda deverá ser objeto de muita reflexão para que possam ser tomadas decisões sobre o futuro eleitoral do grupo.

Com relação a possibilidade dele vir a ser candidato a prefeito na eleição de 2024 essa hipóteses estaria totalmente afastada pois o seu foco do seu trabalho está totalmente voltado para a sua atuação como senador e que pretende cumprir os oito de mandato.

“No momento não tem nada para ser decidido sobre as eleições municipais e não pretendo apresentar meu nome nem iniciar qualquer discussão nesse sentido por hora”, afirmou Nelsinho Trad.

Com relação a manutenção do apoio a administração prefeita Adriane Lopes com a saída de secretários ligados ao PSD, Nelsinho disse que a decisão deve caber ao diretório municipal do partido e aos vereadores que integram a bancada do partido na Câmara Municipal.

“Como presidente do Diretório Estadual do PSD deleguei total liberdade para os vereadores tanto para manutenção do apoio quanto para a indicação de nomes para a composição do secretariado na prefeita e a direção estadual não pretende tratar deste assunto “, disse Nelsinho Trad.

Com informações do repórter Willian Leite