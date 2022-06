representantes do TRE-MS participam de encontro com o ministro Fachin

A seguranças das urnas durante as eleições e combate as fakes news foram as principais pautas

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin reuniu os representantes de todos os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do país para um encontro realizado na última segunda-feira (6) com objetivo de reforçar o compromisso da Justiça Eleitoral na realização das Eleições 2022 em paz e com segurança.

Representando o Mato Grosso do Sul, esteve o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o Desembargador Paschoal Carmello Leandro acompanhado dos juízes membros, Dr. Alexandre Pucci, Dr. Daniel Castro e Dr. Juliano Tannus, e o Juiz Auxiliar da Presidência, Fernando Cury.

Na pauta Fachin destacou a importância do combate às notícias falsas disseminadas com o intuito de atacar a credibilidade das eleições brasileiras.

Segundo o ministro, “para um país com dimensões continentais, em que cada região guarda suas especificidades, a organização das eleições é um desafio. Estamos seguros de que a Justiça Eleitoral brasileira está preparada para garantir a paz e para assegurar o resultado vindo das urnas, respeitando-se a soberania popular”. Concluiu o ministro.