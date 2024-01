Em reunião com Beto Pereira, Dr. Victor Rocha discute investimentos para Capital

Principal preocupação do vereador é a Saúde Pública de Campo Grande

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha (PP) esteve reunido com o deputado federal Beto Pereira (PSDB), na tarde de quinta-feira (11). Em pauta a destinação de investimento para Campo Grande, por meio de emendas parlamentares federais.

Segundo informações do vereador Dr. Victor Rocha a preocupação é maior para o setor da saúde pública. “A situação anda crítica há muito tempo. Faltam medicamentos, vagas de leitos, filas de espera para realização de consultas, exames e cirurgias. E a probabilidade é piorar a situação com o fechamento do Hospital Regional para a realização das cirurgias eletivas, por conta do surto de Covid”.

A conversa com o deputado Beto Pereira foi com o intuito de pedir apoio para a Saúde Pública da Capital. “O Beto Pereira é um parceiro da saúde pública. Sempre disposto a auxiliar com a destinação de emendas. Só em 2023 o deputado destinou emendas no montante de R$ 5 milhões para oferecer melhorias nos atendimentos à nossa gente”.

“A nossa Capital precisa e merece cuidar bem da nossa gente, com mais saúde de qualidade e menos descaso”, finalizou Beto Pereira.

