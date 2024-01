Já está disponivel cadastramento e recadastramento para isençao na tarifa de transporte escolar em Dourados

A Prefeitura de Dourados, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), iniciou nesta segunda-feira (15) o período de cadastramento e recadastramento de alunos do ensino fundamental e médio com direito à isenção total ou parcial na tarifa do transporte público municipal. A medida visa beneficiar estudantes que dependem do transporte para acessar suas instituições de ensino, contribuindo para a promoção do acesso à educação.

Em 2023, cerca de 2.200 estudantes foram beneficiados com essa iniciativa, e a expectativa é que um número expressivo de alunos possa ser contemplado novamente em 2024. O prazo para o cadastramento e recadastramento se estende até o dia 16 de fevereiro.

Os novos cadastros para alunos do ensino fundamental e médio, sejam de escolas públicas ou particulares, estão disponíveis exclusivamente de forma presencial na Central de Passe, localizada nos guichês da Rodoviária de Dourados. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e entre 13h e 17h. Os documentos necessários incluem o atestado original de matrícula fornecido pela escola, com o período em que o aluno está matriculado, RG do aluno ou registro de nascimento, RG do responsável (no caso de alunos menores de idade), e comprovante de residência (conta de água ou luz).

Para os casos de recadastramento, destinado aos alunos do ensino fundamental e médio, o procedimento pode ser realizado por meio do aplicativo SI.GO, disponível gratuitamente na AppStore ou Google Play. É essencial o envio do atestado de matrícula, comprovante de residência e RG do aluno para validar o recadastramento.

A tarifa do transporte público municipal em Dourados é de R$ 3,25 desde 2021, quando o prefeito Alan Guedes determinou a redução de R$ 0,25. Alunos do ensino fundamental da rede privada, bem como alunos do ensino médio, de ambas as redes, têm direito à meia passagem, resultando em uma tarifa de R$ 1,63.

No entanto, alguns estudantes têm direito à gratuidade no transporte municipal. Carolina Vera, responsável pelo Setor de Transporte Público da Agetran, destaca que “alunos do ensino fundamental da rede pública que residam acima de 2 km da escola em que estão matriculados e que comprovem a falta de vagas na escola mais próxima não pagam tarifa no transporte público”.