Aumento das temperaturas podem atingir os 38-41°C na quarta-feira no Estado

A previsão para essa semana é de calor e umidade relativa do ar baixa, com destaque para elevação das temperaturas a partir de quarta-feira (17), além da possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul.

De segunda (15) a terça-feira (16), a previsão indica sol com variação de nebulosidade. Porém, há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões centro-norte, leste e nordeste do estado.

Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido à convergência de umidade em baixos e médios níveis da atmosfera que favorecem a formação de nuvens e chuvas. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou o Estado sob alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, para chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Esse alerta vale até às 10h de terça-feira.

Podem ocorrer acumulados de chuva, acima de 40 mm/24 horas. As temperaturas mínimas oscilam entre 22-25°C e máximas que podem atingir os 36°C nas regiões sul, leste, bolsão, pantaneira e norte. Para a região sudoeste esperam-se mínimas entre 27-29°C e máximas de até 39°C, com destaque para a região de Porto Murtinho.

Em Campo Grande, são esperadas temperaturas mínimas entre 23-24°C e máxima de até 33°C. A direção dos ventos varia do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Quarta (17) e Quinta-Feira (18)

A previsão indica tempo mais firme com aumento gradativo das temperaturas, que podem atingir os 38-41°C, com destaque para as regiões sudoeste, pantaneira, norte e bolsão. Porém, não se descartam pancadas de chuva de forma isolada. Já com menor probabilidade, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Nestes dias, estão previstas temperaturas mínimas entre 24-27°C e máximas que podem atingir os 38°C nas regiões do bolsão, pantaneira e norte do estado. Para as regiões sul e leste as mínimas oscilam entre 24-26°C e máximas de até 38°C.

Na região sudoeste esperam-se mínimas entre 27-29°C e máximas de até 41°C. Em Campo Grande, esperam-se mínimas entre 24-25°C e máximas em elevação, com até 35°C. Além disso, esperam-se baixos valores

de umidade relativa do ar entre 15-35%. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.