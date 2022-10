Acidente na BR-163: Sobrevivente conta que vítimas passaram a noite bebendo

As primeiras informações acerca do acidente que matou três pessoas na rodovia BR-163, na madrugada desta segunda-feira (24), revelam que os os ocupantes da caminhonete Toyota Hilux teriam ingerido bebida alcoólica na noite anterior do acidente entre uma caminhonete e um ônibus com 25 passageiros.

Segundo Dourados News, Antônio Gilvan Oliveira, 32, passageiro sobrevivente da caminhonete, afirmou aos polícia que ele e os outros dois ocupantes, Antônio Darley dos Santos, 27, e Juedi Pereira Elias, 38, estavam hospedados em um hotel em Pana, distrito de Nova Alvorada do Sul, na noite de domingo (23).

Conforme conta Antônio, eles ficaram durante um bom tempo em uma conveniência onde todos os ingeriram bebida alcoólica quando, por volta das 1h30 da manhã, eles pegaram o veículo para ir ao trabalho.

No momento do acidente, a vítima que sobreviveu estava dormindo e só acordou com o impacto da colisão da caminhonete em um ônibus que seguia de Dourados, com destino à Campo Grande.

Entenda o caso

Três pessoas morreram em um acidente na manhã desta segunda-feira (24), na BR-163 próximo à Nova Alvorada do Sul, a 110 km de Campo Grande. A colisão ocorreu entre uma camionete Hilux e um ônibus, com 25 passageiros. Entre as vítimas foi identificado um homem chamado Norival Francisco da Silva.

De acordo com as informações noticiadas pelo jornal Alvorada Informa, o acidente aconteceu no quilômetro 351 da via, por volta das 3 horas da madrugada. Informações preliminares são de que o motorista da Hilux teria invadido a pista contrária batendo de frente contra o ônibus.