Prazo para registro de pesquisas eleitorais termina nesta segunda

Termina nesta sgunda-feira (24), o prazo para que empresas que realizam pesquisas eleitorais, registrem as amostras junta a Justiça Eleitoral. A votação ocorre no próximo domingo (30) em 12 estados do país, além do Mato Grosso do Sul, onde há eleição para governador. Até o dia da votação há cerca de oito pesquisa a serem divulgadas pelos institutos.

Segundo a Justiça Eleitoral, até ontem (23), oito relatórios de pesquisas estavam registrados no sistema do TRE/MS. Até sábado (29) as pesquisas podem ser divulgadas e no domingo, somente após o fechamento das urnas eletrônicas.

Cabe ressaltar que qualquer amostragem tem de ser registrada com pelo menos, cinco dias de antecedência da divulgação. No registro deve conter, quem mandou fazer a pesquisa, a origem e o valor pago para a realização, o método usado, além do plano amostral e ponderação quanto ao sexo, idade, grau de instrução e nível econômico, além de margem de erro e outros itens.

O registro não responsabiliza o TSE (Tribunal superior Eleitoral) e nem os TREs (Tribunais Reginais Eleitorais) pelo controle sobre os resultados divulgados nas amostragens. O Ministério Público Eleitoral é quem fiscaliza e os candidatos e partidos podem pedir impugnação da veracidade da pesquisa.