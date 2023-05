Inscrições para conselheiro tutelar são prorrogadas pela segunda vez

Certame conta com 232 inscritos para o cargo e espera ampliar número

O prazo para quem deseja se inscrever para conselheiro tutelar, que se enceraria na última sexta-feira (12), foi prorrogado pela segunda vez e agora vai até 31 de maio de 2023, data final de inscrições e entrega de documentos. De acordo com o vice-presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Márcio Benites Anastácio, a decisão foi tomada levando em consideração que o número de inscrições que haviam sido realizadas, até a data estipulada, não é o suficiente.

Márcio explica que, até o momento, para as 40 vagas para titulares e 80 vagas para suplentes, havia 232 inscritos. “Nós queremos melhorar mais esses números e, por esse motivo, decidimos a respeito da prorrogação. Não temos um número estimado, mais queremos, pelo menos, 100% dos números de vagas disponibilizadas”, disse.

O vice-presidente alerta, ainda, para a importância dos conselheiros tutelares, na proteção de garantias dos direitos das crianças e adolescentes. O papel do conselheiro tutelar, na rede de proteção aos direitos das crianças e adolescentes, é a linha de frente, nessa “roda” de proteção.

O papel do conselheiro é atender e orientar famílias sobre os direitos da criança e adolescente, o cumprimento das obrigações. Além disso, eles são os responsáveis por levar, ao Ministério Público, casos de desrespeito e abusos. Eles também mediam o acesso aos serviços públicos e, em caso de violência, podem ser necessárias medidas protetivas adequadas à criança.

Processo seletivo

O edital com todos os detalhes do processo seletivo foi publicado no dia 5 de abril. Os conselheiros escolhidos vão atuar no mandato de 2024 a 2027 e o salário bruto para o cargo é de R$ 5.946,26. A primeira etapa do processo é a inscrição e entrega de documentos, que deve ser feita até de 31 de maio.

A segunda etapa é a análise da documentação exigida e a terceira, o exame de conhecimento específico e eliminatório. As datas das demais etapas serão publicadas posteriormente.

Podem concorrer pessoas com mais de 21 anos, que moram há, pelo menos, dois anos em Campo Grande e têm diploma de curso superior. Além disso, é necessário comprovar experiência na área da infância e adolescência, mediante a apresentação de três entidades registradas do CMDCA, ou carta de apresentação de escolas, ou movimentos sociais.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.