Maior projeto de Extensão do UEMS na Comunidade estará sábado em Paranaíba

Depois de passar por Jardim, pela Aldeia Jaguapiru em Dourados, Maracaju e Amambai o projeto UEMS na Comunidade – maior programa de extensão da história de Mato Grosso do Sul, chega até Paranaíba. A ação, que tem como objetivo criar um canal direto da Universidade com a população, atendendo as demandas e levando as experiências da UEMS para troca de conhecimento, acontece neste sábado dia 16, na área de lazer Espelho d’Água, em Paranaíba, a partir das 15h.

Nesta edição participam mais de 50 discentes de diversas Unidades Universitárias da UEMS, com nove cursos de graduação, tais como Pedagogia, Ciências Sociais e Direito de Paranaíba, Ciências Biológicas, Administração e Teatro e Dança de Campo Grande, Direito, Letras, Agronomia e Matemática de Cassilândia. Segundo o reito Laércio de Carvalho o projeto é uma devolutiva dos trabalhos que nós fazemos dentro da Universidade. “Nossa Universidade é pública e temos essa responsabilidade de devolver o que fazemos dentro da universidade para a população”, enfatizou o reitor.

Já a coordenadora do UEMS na Comunidade, profª Dra. Suzana Neves Moreira, explica que a exemplo do que aconteceu nas edições anteriores, o Programa levará à população de Paranaíba, diversas ações como palestras, oficinas e cursos voltados às demandas específicas do município. “São ações extensão e de cultura, capitaneadas por diferentes cursos da UEMS, divididas em três tipos: Ações de Longa Duração, que envolvem dez pessoas, dois professores e oito estudantes, com atividades contínuas durante 11 dias; Ações de Curta Duração, envolvendo caravanas de estudantes e professores para atender demandas que exigem tempo reduzido; e Ações Pontuais de Apoio, que envolvem projetos de preparação, capacitação ou treinamento relacionados aos dois tipos anteriores”, acrescentou Suzana.

Segundo a pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC), profª Dra. Érika Kaneta Ferri, que está à frente da ação junto com a coordenação, para garantir a execução do Programa, a UEMS já adquiriu um ônibus para o transporte de discentes, docentes e equipe de apoio, além de camisetas para identificação de toda a equipe. E ainda adiantou que as próximas edições do UEMS na Comunidade já estão previstas para os municípios de Campo Grande, Japorã, Mundo Novo e Aquidauana.

