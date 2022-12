Educação no trânsito também entra no aprendizado na Capital

Escolas da Capital tiveram a oportunidade de retomar o programa que ensina educação no trânsito aos alunos, após dois anos paralisados devido a pandemia.

O Detranzinho (Cidade Escola de Trânsito) do Detran-MS, encerrou o ano com mais de 3 mil pessoas atendidas.

Segundo a diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, desde o dia 12 de setembro, foram atendidos 2.925 alunos, 296 professores e 66 escolas Rede Estadual, Municipal e Privada de Campo Grande. As atividades foram encerradas na última quinta-feira (15).

“A proposta do “Programa Detranzinho” é de apoiar as Instituições Públicas e Privadas do Ensino Fundamental I para o desenvolvimento de conteúdos voltados a Educação e Segurança no Trânsito, meio ambiente e cidadania”, descreve a coordenadora da Cidade Escola, professora Edna Maria,

Os estudantes que visitarem o espaço da Cidade Escola de Trânsito participarão de atividades lúdicas como: city tour pela Cidade Escola, jogos lúdicos de mesa, atividade do Move Mundo de Mobilidade Urbana (Lego), recreação, teatro, músicas, trajeto de bicicleta entre outras.

O programa atende crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental do 1º a 5º ano e tem como objetivo promover ações educativas que facilitam às crianças o conhecimento sobre as regras de trânsito.