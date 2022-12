Águas Guariroba faz captação de currículos na Comunidade Tia Eva

“A busca por talentos tá on!”, com este mote a Águas Guariroba mobilizou a equipe de Gestão de Pessoas para captação de currículos na Comunidade Tia Eva no último sábado, 17 de dezembro.

Moradores da região puderam ir até o salão de eventos para receber orientações da área de Recursos Humanos, deixar currículos ou preencher um formulário para vagas de trabalho na concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Campo Grande.

A ação faz parte do Programa Respeito dá o Tom, que busca a equidade no acesso a oportunidades de emprego e desenvolvimento profissional dentro da Águas Guariroba e outras empresas do Grupo Aegea.

Themis de Oliveira, presidente da Águas Guariroba, explica que o Programa Respeito dá o Tom é uma ação inclusiva que busca ampliar a diversidade dentro da empresa. “E para ampliar essa diversidade nada melhor do que vir para dentro de uma comunidade quilombola, hoje urbanizada, para buscar novos talentos. Isso faz toda a diferença no dia a dia da empresa, para que ela se torne cada vez mais produtiva e inclusiva”, explica.

“Dentro da concessionária abrimos oportunidades para desenvolvimento profissional tanto com crescimento vertical quanto em mobilidade. Temos várias pessoas negras, e agora também começando este trabalho com indígenas, adentrando e crescendo dentro da empresa e estamos também buscando talentos de fora. Temos essa compreensão dentro do Grupo Aegea de que diversidade faz a nossa diferença”, completa Themis.

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) esteve presente na ação de captação de currículos na Comunidade Tia Eva. O diretor presidente da agência, Odilon de Oliveira Junior, destacou o papel social que a Águas Guariroba cumpre ao ser proativa e ir em busca de talentos na comunidade.

“A empresa, ao fazer este tipo de trabalho demonstra sua responsabilidade social com as pessoas. Isso pode, a meu ver, ajudar a levar para a concessionária grandes talentos ocultos na cidade e ajudar no desenvolvimento de uma comunidade tão tradicional em Campo Grande como a Comunidade Tia Eva”, avalia.

“É muito importante ter uma ação como essa dentro da comunidade. A empresa está vindo para a cá captar currículos e encontrar talentos, dando oportunidade para jovens e adultos que desejam trabalhar”, comenta o presidente da Associação dos Descendentes da Tia Eva, Ronaldo Jefferson da Silva.

