“Nossa prioridade é o povo!” exaltou Carlão sobre Biênio

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), fez uma avaliação positiva da atual legislatura e dos trabalhos da Casa de Leis neste fim do primeiro biênio 2021/2022.

“Nesses dois primeiros anos, apesar da Pandemia, considero que a Câmara atuou de forma positiva. Cada vez mais popular, abrindo as portas da Casa do Povo, ouvindo as categorias. Superando nossos desafios e dificuldades desse primeiro momento de Pandemia, colocamos a Casa nos trilhos, recebendo a população e votando com celeridade e qualidade projetos de Lei em favor dos nossos munícipes”, avaliou o presidente.

Para Carlão, a Câmara está fortalecendo seu perfil democrático, abrindo espaço para o contraditório, mas sempre respeitando a ordem e a legislação. Carlão veio do berço da política comunitária e líder dos menos favorecidos. Desta forma implementou em sua gestão a Sala do Líder Comunitário que funciona no prédio anexo da Câmara, dando suporte e infraestrutura aos líderes comunitários e conselheiros para apresentarem ao Executivo e Legislativo suas reivindicações.

“Abrimos as portas da Câmara, tivemos inúmeras sessões lotadas de categorias, manifestantes e representantes da sociedade civil. Os trabalhadores, os comunitários, a juventude, estudantes, indígenas, profissionais liberais, servidores, minorias e maiorias, enfim, os mais variados setores da sociedade estiveram acompanhando nossas sessões de forma presencial, ou por nossas redes sociais em transmissão ao vivo, ou pela TV Câmara. Além de ampliarmos a participação, o debate dos projetos foi ampliado também. Estivemos continuamente nos bairros com sessões comunitárias, audiências públicas semanais, fortalecendo a Câmara como a Casa do Povo. Cumprindo sua essência de ser a caixa de ressonância da população”, disse.

Para Carlão ainda é preciso melhorar muito, mas afirmou acreditar que os vereadores estão e a sua gestão na Mesa Diretora, está no caminho certo.

“Nossa prioridade é o povo! E em 2023 e 2024 permanecerá sendo o povo. Esse perfil popular da Câmara vai ser intensificado, mas é preciso ressaltar que os números demonstram que também ampliamos a produtividade. Estamos intermediando categorias junto ao Executivo Municipal, como é o caso dos professores, na questão do transporte público, na cobrança das empresas concessionárias de energia e tratamento e distribuição de água e esgoto. Dando a legalidade na hora de aprovar suplementações ou remanejamento de recursos para atender as demandas da sociedade”, pontuou.