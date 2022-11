Eco Pantanal Extremo começa na próxima sexta-feira

O Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura 2022, o maior evento de esportes de aventura do Centro-Oeste do Brasil, acontece de 11 a 13 de novembro em Corumbá. A abertura do evento terá um show do compositor Almir Sater abertura do oficial do Eco Pantanal Extremo . O show será no dia 11 de novembro, a partir das 20 horas, no Porto Geral de Corumbá. O evento é realizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes (Funec), e pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

As Federações Estaduais de Ciclismo, Atletismo, Stand Up Paddle, Desportos Aquáticos e Tiro Prático também são parceiras do evento. Com as disputas de Tiro Prático; Maratona Aquática; Mountain Bike; Canoagem; Corrida de Trilha e Stand Up Paddle, a expectativa é de participação de 1.400 atletas e a premiação total é de R$ 70 mil.

Em todas as modalidades, as vagas são limitadas e devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.ecopantanalextremo.net.br. Os Jogos de Aventura terão todas as provas coordenadas pelas Federações Estaduais de cada modalidade. A Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC) é a coordenadora geral do evento.