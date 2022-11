Empresários e caminhoneiros somam na manifestação em frente ao CMO

No início da tarde desta segunda-feira (7), os caminhoneiros chegaram e estacionaram seus veículos pesados para participarem da manifestação em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), em Campo Grande. Desde o dia 31 de outubro, o grupo protesta contra o resultado das eleições presidenciais.

Cada dia que passa a manifestação está cada vez mais organizada, por exemplo, uma novidade foi a projeção de uma área para deficientes físicos e outra área exclusiva para descarga de mantimentos e doações. Apesar do forte sol de hoje, os protestantes não se intimidaram e foram mesmo assim para a Avenida Duqe de Caxias, mas se concentraram em sombras.

Mais cedo, cerca de 60 empresários e instituições ligadas ao setor do agronegócio, como a Famasul (Federação da Agricultura e Agropecuária de Mato Grosso do Sul), paralisaram suas atividades. Aproximadamente 60 empresas desejaram fechar suas portas em Mato Grosso do Sul.

Com informações do repórter Marcos Maluf