Dupla de irmãos é presa com R$ 65 mil em armas de fogo em Campo Grande

Uma operação rápida e eficiente resultou na prisão de uma dupla de irmãos com um arsenal de armas de fogo, na madrugada deste sábado (20), no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande. A ação foi realizada pela equipe do Batalhão de Polícia Militar de Choque, que conseguiu deter os suspeitos e apreender uma grande quantidade de armamentos.

Conforme informações preliminares, tudo começou durante um patrulhamento de rotina no bairro Aero Rancho, quando os policiais avistaram dois indivíduos em uma moto em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados e abordados pouco depois.

O piloto da moto, um jovem de 20 anos, admitiu aos policiais que já havia sido preso anteriormente com o pai em 2023. O garupa, por sua vez, confessou ter tido contato com armas na casa do suspeito. Diante dessas informações, os policiais foram até o endereço indicado, mas não encontraram armas no local.

Foi então que a mãe do jovem informou à polícia sobre a casa onde o outro filho, de 29 anos, poderia estar. Os policiais se dirigiram até o local e encontraram o segundo suspeito tentando se desfazer de uma bolsa, jogando-a na casa do vizinho e tentando pular o muro da residência.

Ao verificar o conteúdo da bolsa, os militares se depararam com um revólver calibre .38, um carregador de pistola e várias munições. Em uma caixa próxima, foram encontradas mais quatro armas: um revólver calibre .357 e três de calibre .38.

O homem de 29 anos, que foi flagrado tentando se desfazer das armas, confessou ser o dono do arsenal. Diante dos fatos, os irmãos foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O material apreendido foi significativo: um revólver calibre .357, 4 revólveres calibre .38, 64 munições, um carregador de pistola .38 e dois celulares.

A dupla foi encaminhada para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada), onde o caso foi registrado.

