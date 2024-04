Membro do PCC procurado pela justiça é preso em operação na fronteira

Uma operação conjunta entre agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) e da Polícia Federal (PF) resultou na prisão de Hugo Dylan Hilario, conhecido como HG, de 30 anos, na manhã deste sábado (20). Integrante do facção Primeiro Comando da Capital (PCC), HG estava com mandado de prisão em aberto e foi capturado em uma casa de luxo, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia separada por uma rua de Ponta Porã, a 313 km de Campo Grande.

Segundo informações da polícia, HG era uma figura central por trás da recente onda de assassinatos que assolou a região fronteiriça nos últimos meses. Ele era responsável por organizar e coordenar as ações dos pistoleiros na área. O traficante brasileiro estava sendo procurado pela Justiça por crimes que incluem associação ao tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e tráfico de entorpecentes.

Além da prisão de HG, outros dois brasileiros foram detidos na operação: Hendryu Henrique Bento da Silva e Lucas Felipe Soares Melo. A casa em que estavam abrigados revelou um verdadeiro arsenal e uma série de evidências ligadas às atividades ilícitas do grupo.

Ainda conforme informações da polícia, durante a ação, foram apreendidos dois carros de luxo, três rifles com carregadores, 123 cartuchos de munição, uma pistola 9 mm, vários recipientes contendo maconha, joias de valor, R$ 4 mil em dinheiro, além de dólares, além de diversos documentos de interesse para a investigação.

Os três presos, incluindo HG, serão expulsos do Paraguai e entregues às autoridades da Polícia Federal brasileira para os procedimentos legais. As investigações sobre as atividades do PCC na região fronteiriça seguem em andamento, com foco em desmantelar as redes de criminalidade organizada que atuam na área.

