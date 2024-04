Fluminense e Botafogo empatam sem gols pelo Brasileiro Feminino

Em jogo transmitido ao vivo pela TV Brasil, Fluminense e Botafogo empataram em 0 a 0, na tarde deste sábado (20) no estádio das Laranjeiras, em partida válida pela 6ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Após este resultado o time das Laranjeiras chegou aos 5 pontos, ocupando a 12ª posição da classificação. Já a equipe de General Severiano ficou com um ponto a mais, na 11ª colocação.

Em uma partida muito equilibrada, o Fluminense ficou mais perto da vitória, pois aos 40 minutos teve a oportunidade de cobrar um pênalti. Porém, a goleira Michelle se esticou toda para defender o chute de Sorriso.

Abertura da rodada

A rodada começou com a vitória de 2 a 0 do Palmeiras sobre o América-MG, na noite da última sexta-feira (19) no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (São Paulo). Graças a sua terceira vitória consecutiva na competição, as Palestrinas chegaram aos 13 pontos, ocupando a 2ª posição da classificação.

A vitória do Palmeiras foi construída com gols de Amanda, aos 39 minutos do segundo tempo, e de Tainá, três minutos de pois com um chute muito forte.

Transmissão da TV Brasil

No próximo domingo (21), o Brasileiro Feminino continua na tela da TV Brasil, com a transmissão do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro a partir das 15h (horário de Brasília).

Outros resultados deste sábado

– Real Brasília 1 x 0 São Paulo

– Avaí 1 x 3 Santos

Com informações da Agência Brasil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: