Dr. Victor Rocha disse que Casa Rosa foi o destaque no Carnaval em Corumbá

GRES A Pesada conquistou o 3º lugar levando o projeto que luta contra o câncer de mama para a passarela do Samba

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha (PP) comemorou a terceira colocação do GRES no Carnaval 2024 em Corumbá. Com um desfile emocionante e repleto de energia, a agremiação cativou o público e garantiu uma posição de destaque na competição.

Sob o enredo “De Corumbá nasce o sonho de um pantaneiro, de Campo Grande, a realização de um doutor Victor Rocha, um menino sonhador”, a Pesada emocionaram a todos ao contar a história inspiradora do Dr. Victor Rocha, idealizador e mastologista da Casa Rosa. Com 1.100 componentes distribuídos em 20 alas, a escola brilhou na avenida e deixou sua marca no Carnaval. A conquista do 3º lugar foi celebrada com orgulho pelos integrantes da escola, que se dedicaram intensamente para alcançar esse feito.

O vereador Dr. Victor Rocha exaltou o esforço e a paixão de todos os envolvidos, ressaltando que o resultado representou uma vitória para toda a comunidade da A Pesada. “O desfile impecável, a harmonia entre os componentes e a mensagem impactante transmitida pela escola foram fundamentais para que a GRES A Pesada alcançasse o 3º lugar no Carnaval 2024. A posição no pódio é um reconhecimento do talento e da dedicação de todos aqueles que se uniram para criar um espetáculo inesquecível”.

Victor Rocha disse que o desfile foi espetacular. “Nossa escola estava linda. Foi emocionante ver o público se encantar e aplaudir os nossos amigos e familiares durante o desfile; vocês estavam muito animados, com samba no pé e cantando o samba-enredo que contava a nossa história e a história da Casa Rosa. Como me faz bem-estar ao lado dos meus amigos de infância e participar desta grande festa, que é o Carnaval de Corumbá”, pontuou.

O parlamentar progressista disse que o retorno para Campo Grande foi com o coração cheio de esperança para dar continuidade aos trabalhos na Casa Rosa, que a partir do dia 16 de fevereiro tem uma nova casa, a Santa Casa de Campo Grande, na antiga ala da psiquiatria, com a entrada pela Avenida Mato Grosso. “Fiquem com Deus e até o ano que vem, onde estaremos mais uma vez na bateria da Escola de Samba A Pesada. Que essa conquista seja celebrada com muito orgulho e que sirva de inspiração para futuros desfiles memoráveis. Que essa conquista seja celebrada com muito orgulho e que sirva de inspiração para futuros desfiles memoráveis”, finalizou.

Texto com informações da Prefeitura de Corumbá

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram