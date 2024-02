Homem é preso com mais de R$ 1 milhão em drogas a caminho da Capital

Foi preso na noite desta quinta-feira (15), homem, de 29 anos, que seguia com mais de 700 quilos de maconha para Campo Grande. Ele trafegava pela MS-462 em um Corolla de cor cinza, quando tentou fugir de abordagem da DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo e preventivo pela rodovia, no sentido a Ponta Porã, quando viram o momento em que o condutor do Corolla, que vinha no sentido contrário, retornou bruscamente. Ao se aproximarem do veículo, os policiais o encontraram abandonado.

Durante as buscas na mata, o homem foi localizado e preso. Ele disse que reside no Assentamento Itamarati; que foi contratado para pegar o Corolla já carregado em Ponta Porã e entregá-lo em Campo Grande (MS).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Maracaju. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 1,623 milhão.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms