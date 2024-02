Amor bandido: homem cai em armadilha de encontro amoroso, é espancado e roubado em Três Lagoas

Em Três Lagoas, município da região do bolsão, distante 326 km de Campo Grande, um homem de 46 anos passou por momentos de tensão, na noite de quinta-feira (15), na praça da Estação Rodoviária da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem marcou um encontro amoroso com uma mulher desconhecida, mas chegando ao local combinado, foi agredido com pedradas e pauladas, por dois homens também desconhecidos.

A Polícia Militar foi acionada e vítima, que sofreu ferimentos nos braços, pernas, cabeça e supercílio, relatou que desconhece o motivo das agressões e que os agressores levaram seu aparelho de celular.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas.

