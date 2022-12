Dr. Victor Rocha destina emenda impositiva para Criação do Centro de Cuidados à Gestante

Oferecer Saúde Pública de Qualidade e com Resultado tem sido meta de trabalho do parlamentar progressista

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) destinou emenda impositiva para garantir a criação do Centro de cuidados à gestante e à lactante, à Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2023. De acordo com o parlamentar, por saber da necessidade de ampliar a rede de assistência às gestantes da Capital, destinou R$ 200 mil para cuidar da saúde da mãe e do bebê.

“Recebemos relatos de gestantes de alto risco, que estavam na fila de espera do Sistema de Regulação (SisReg) da SESAU, para fazer exames de acompanhamento, porém foram chamadas após o parto, colocando em risco a vida da mãe e do bebê”, relatou o parlamentar progressista.

Como médico ginecologista há 18 anos, Victor Rocha sabe da necessidade de cuidar da mãe e do bebê, evitando partos prematuros e óbitos. “O objetivo dessa emenda impositiva é garantir o acesso a consultas com ginecologista obstetra e exames durante toda a gestação, com encaminhamento ao parto. Podendo assim evitar tantos partos prematuros”, finalizou.

Victor Rocha também destinou emendas para a Criação da Casa do Autista; para implementação de fisioterapia e ações de prevenção do Alzheimer no Centro de Convivência do Idoso.

Criação da Casa do Autista

Prestar atendimento, num único local preparado para tanto, assistência aos familiares e pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que poderá contar com o auxílio de nutricionistas, neuropediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e psicopedagogos.

Implementar ações de prevenção do Alzheimer no Centro de Convivência do Idoso: Superar a fragmentação, instituindo ao Centro de cuidados à gestante e à lactante para que atuem de modo contínuo e proativo, de forma preventiva afastando as condições agudas e às condições crônicas causadas pela ausência de cuidados profiláticos.

Implementar fisioterapia para o idoso no Centro de Convivência do Idoso: A fisioterapia para a terceira idade ajuda a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, reduzindo dores e colaborando com o tratamento de algumas doenças típicas do envelhecimento.

Dr. Victor Rocha também solicitou o estreitamento do canteiro central da Avenida Marquês de Pombal. Com o aumento substancial do trânsito na Avenida Marquês de Pombal, onde foram inaugurados uma série de condomínios residenciais e consequente o aumento do comércio local, o estreitamento do canteiro central abriria mais vagas para os carros transitarem em ambos os sentidos, medida que se impõe urgente para a diminuição dos acidentes e garantia de um trânsito seguro, inclusive para os pedestres.

O projeto da lei 10.765/22, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campo Grande para o exercício financeiro de 2023, prevê R$ 5,4 bilhões para o próximo ano.

Com informações da assessoria