Após Copa ruim, imprensa espanhola fala em ‘hora da verdade’ para Raphinha

A Copa do Mundo não foi o esperado para nenhum dos brasileiros, mas, dentre os 26 atletas do grupo, um dos mais contestados e decepcionados com a eliminação foi Raphinha. O ponta direita do Barcelona não conseguiu entregar o desempenho esperado e saiu do Qatar ainda mais contestado, aliando o desempenho ruim no Mundial com a irregularidade no clube catalão.

Agora já planejando se reapresentar ao Barcelona, a imprensa espanhola fala que chegou a ‘hora da verdade’ para Raphinha e que este é o momento de provar seu valor. O jornal ‘Sport’ reportou que o jogador deve aproveitar a fase conturbada no clube para recuperar seu bom futebol e brigar pela titularidade com Dembélé, um dos destaques da França que segue na briga pelo bicampeonato consecutivo.

“O brasileiro gosta de desafios e de pressionar, e já disse que o time deve ir atrás de todos os títulos. Outra questão, bem mais pessoal, é que o ala gaúcho precisa recuperar o nível que mostrou no Leeds United, e que abriu as portas da Seleção e do Barça, para, ao menos, manter o status conquistado”, escreveu o periódico.

A reportagem chegou a colocar em xeque a continuidade de Raphinha para o próximo ciclo de Copa do Mundo, caso a má fase se perpetue. “Se quiser estar no novo projeto do Brasil, que começará agora com a eleição de um novo técnico, deve atuar em alto nível no Barcelona, pois seu Mundial foi muito irregular e a imprensa de seu país, que está criticando a torto e a direito, se irritou com ele. O blaugrana perdeu a aura de unanimidade com que chegou ao Qatar”, publicou.

Raphinha saiu do Qatar zerado de gols e assistências, mesmo sendo nítido sua vontade de balançar as redes. Após a eliminação, a esposa do jogador anunciou que está grávida e desabafou que o camisa 11 queria o gol para comemorar e homenagear o filho – ou filha – que está por vir.

Pelo Barcelona, Raphinha tem dois gols e quatro assistências em 18 jogos. Líder do Campeonato Espanhol, os culés têm a mesma pontuação do Real Madrid – os merengues têm dois jogos a menos. Eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Barça enfrenta o Manchester United nos playoffs da Liga Europa.

Com informações da Folhapress