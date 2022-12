Azambuja descarta prefeitura e avalia Senado

“Como candidato, em 2024, tenha certeza que nenhuma”. Esta foi a afirmação do governador Reinaldo Azambuja durante entrevista ao Jornal Bom dia MS da TV Morena ao ser indagado sobre a possibilidade de vir a disputar a eleição de 2024 como candidato uma vez que seu nome já vinha sendo citado para ser o nome do PSDB na disputa pela prefeitura de Campo Grande. Reinaldo Azamabuja também não adiantou nomes de possíveis candidatos a prefeitura importantes do estado com a da Capital e de municípios como dourados, Ponta Porã e Três lagoas por que em cada um deles há situações políticas diferentes.

Ele no entanto não descartou estar concorrendo a uma vaga no senado federal em 2026 mas ressaltou que essa possibilidade ainda terá que passar por muitas avaliações dentro do PSDB e também com os partidos aliados . “Estou presidente do partido, PSDB, foi delegado a mim, no final do mês de outubro. Vou ajudar na articulação política do nosso partido e de partidos aliados”, foi o que declarou Reinaldo Azambuja confirmando que opretende manter-se ativo na política e, com isso afastando qualquer possibilidade de aposentadoria.

Com relação a indicar nomes no futuro Governo de Eduardo Riedel foi afastada qualquer possibilidade. “Essa decisão de indicações é do governador eleito. Quando consultado, a gente dá alguma opinião, mas a decisão de escolha de equipe é dele. O que ele tem me dito, ele vai seguir o programa de governo, para isso, pessoas técnicas, que vão ajudar no cumprimento daquilo que ele propôs para a população sul-mato-grossense¨, disse Azambuja.

