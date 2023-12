Com Tereza e o PP, quem ganha é o cidadão, diz prefeita Adriane Lopes

Durante agenda nos bairros, a prefeita Adriane Lopes destacou que sua adesão ao partido Progressistas (PP) traz implicações administrativas significativas, pois “fortalece Campo Grande na busca por recursos e apoio administrativo, que beneficiam a todos”. Ela levou em consideração a estrutura e a representatividade nacional do PP, ao aceitar o convite da senadora Tereza Cristina e do presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira.

Atualmente, o PP ocupa a presidência da Câmara dos Deputados, com Arthur Lira e possui uma base congressual sólida, composta por seis senadores e 49 deputados federais.

O Progressistas possui ainda 466 prefeitos, sendo 22 deles em Mato Grosso do Sul, e é o partido do presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, além de fazer parte da base de apoio do governador, Eduardo Riedel (PSDB), eleito no segundo turno, com apoio da prefeita.

Adriane acredita que sua filiação ao PP, que será oficializada nesta quinta-feira (1º), às 18h, no Clube Estoril, abrirá caminho para obter novos recursos para a capital sul-mato-grossense, consolidando as alianças existentes e estabelecendo novos relacionamentos políticos e aliados.

“Nosso time ficou maior e, evidentemente, nossa capacidade de obter apoio e destravar recursos em nível federal se tornou mais expressiva”, comentou a prefeita. Ela tem certeza de que a influência da senadora Tereza, no Congresso Nacional, juntamente com o apoio da bancada federal, contribuirá para abrir portas que antes estavam fechadas ou inacessíveis.

Encontro com Riedel

Na última sexta-feira (26), uma semana antes de se filiar ao PP, Adriane Lopes e a senadora Tereza Cristina acompanharam o governador Eduardo Riedel em uma visita às obras realizadas em parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado, nas regiões da avenida dos Cafezais e das Moreninhas.

Esse encontro demonstrou uma relação cordial e evidenciou que a filiação ao PP não afetará os compromissos e as relações estabelecidas entre as duas instâncias de governo. Riedel e Adriane têm mantido parceria, desde o segundo turno das eleições estaduais do ano passado. Antes disso, Adriane já mantinha uma relação produtiva com o então governador, Reinaldo Azambuja. Pouco antes do término do mandato, Azambuja anunciou convênios no valor de R$ 59 milhões destinados a Campo Grande.

Na ocasião, o governador eleito, Eduardo Riedel, enfatizou que novos convênios, no valor de R$ 86 milhões, seriam assinados.

