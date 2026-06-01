Dourados lança programa que zera juros e multas de dívidas municipais

Contribuintes podem quitar débitos à vista ou parcelar no cartão até outubro de 2026

Dourados instituiu um programa de regularização de débitos que elimina juros e multas de dívidas com o município. A medida foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (1).

O prazo para adesão vai até 30 de outubro de 2026. O programa inclui impostos e taxas municipais vencidos até maio deste ano.

O pagamento pode ser feito à vista, com desconto total em juros e multas, ou parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, mantendo a isenção desses encargos. As taxas do cartão ficam a cargo do contribuinte.

Também é possível escolher quais débitos serão pagos, sem necessidade de quitar toda a dívida de uma vez.

As guias podem ser emitidas pelo site da Prefeitura, por assistente virtual ou via WhatsApp.

O programa abrange dívidas inscritas ou não em dívida ativa, incluindo casos já em cobrança judicial ou parcelamentos anteriores.

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