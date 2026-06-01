Casa da Saúde suspende atendimento durante feriado de Corpus Christi em Campo Grande

SES orienta pacientes a retirarem medicamentos até quarta-feira (3); serviços serão retomados após o feriado

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz, responsável pela distribuição de medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), não terá atendimento nos dias 4 e 5 de junho, conforme informou a SES (Secretaria de Estado de Saúde).

A suspensão do atendimento ao público ocorre em razão do ponto facultativo e do feriado de Corpus Christi. Para renovação de solicitações, dispensação de medicamentos e atendimento de protocolo (primeiro cadastro), o horário de funcionamento é das 7h às 16h, com distribuição de senhas das 7h às 15h30.

Diante disso, a SES orienta a população a realizar a retirada dos medicamentos até esta quarta-feira (3). O ponto facultativo e o feriado foram estabelecidos pelo Governo do Estado por meio de decreto. A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz retomará o atendimento normal na segunda-feira (8).

Observação: há uma possível inconsistência nas datas informadas. Se o fechamento for por causa do feriado de Corpus Christi, vale conferir se os dias corretos são 4 e 5 ou 5 e 6 de junho, além da data de retorno, para evitar divergências na publicação.

Serviço

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz está atendendo em sua nova sede, localizada a rua Dom Aquino, 1.789, Centro, em Campo Grande.

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