Dourados inicia Dezembro Vermelho com testes e orientações sobre Aids no CSU

Campanha visa o incentivo à prevenção segura, a promoção do diagnóstico precoce, o fortalecimento do vínculo com os serviços de saúde

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sems) iniciou a campanha Dezembro Vermelho, que visa a conscientização e prevenção do HIV/AIDS, com ações na Unidade Básica de Saúde do Centro Social Urbanos (UBS/CSU), no Jardim Água Boa. Até às 17h, desta segunda-feira (01) testes estão sendo disponibilizados no local, uma ação em parceria com o Departamento de Vigilância em Saúde e do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, além de orientações e distribuição de brindes.

Conforme a diretora da UBS do CSU, Elaine Kakuta, somente no período da manhã foram feitos 56 testes de HIV/ Aids na unidade, um total considerável, resultado de um trabalho conjunto e bem estruturado. “Sabemos que o teste ainda é motivo de receio, mas com as orientações e o trabalho em equipe sobre o tema já conseguimos um número expressivo de pessoas que optaram por prevenção e cuidado; isso é muito importante”, aponta.

O resultado da testagem leva apenas alguns minutos e os profissionais de saúde fazem as orientações de forma particular com os pacientes.

As ações seguirão nesta terça-feira (2), na UBS Izidro Pedroso, das 7h às 11h; na quarta-feira (3), o Parque das Nações II receberá suporte do SAE/CTA na realização da testagem, das 7h às 11h; na quinta-feira (4), das 7h às 11h, a UBS Seleta ofertará testes rápidos com apoio da equipe especializada. Encerrando as atividades em conjunto com a APS, na sexta-feira (5) a unidade do Ouro Verde realizará testagem de rastreamento durante todo o dia, também com suporte direto do SAE/CTA.

OUTRAS AÇÕES

Estão previstas ainda ações intersetoriais e de educação em saúde voltadas a públicos específicos. No dia 16, o Patronato Penitenciário de Dourados receberá um profissional do SAE/CTA para uma palestra sobre IST, abordando formas de transmissão, prevenção, tratamento e a apresentação das funções desempenhadas pelo serviço especializado de referência.

Na manhã do dia 17, serão ofertados 50 testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C aos usuários da Casai (Casa de Apoio à Saúde Indígena), conduzidos pela equipe especializada, a fim de fortalecer o acesso ao diagnóstico para essa população.

As atividades propostas encontram-se alinhadas às diretrizes nacionais e municipais de enfrentamento às IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais e integram as metas previstas no Plano de Ações e Metas (PAM) 2025. O intuito do trabalho da prefeitura é a ampliação do acesso à testagem, o incentivo à prevenção segura, a promoção do diagnóstico precoce, o fortalecimento do vínculo com os serviços de saúde e a redução do estigma que ainda impacta a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV.

DEZEMBRO VERMELHO

O Dia Mundial de Combate à AIDS, 1º de dezembro, foi instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1988. A campanha tem como finalidade sensibilizar a população sobre o HIV/AIDS, promover o enfrentamento ao estigma e à discriminação e reforçar a importância da prevenção e do cuidado contínuo.

O Dezembro Vermelho integra o calendário nacional de campanhas de saúde e destaca a relevância da prevenção combinada, que inclui o uso de preservativos, a testagem rápida, a oferta de Profilaxia Pré e Pós-Exposição (PrEP e PEP), o tratamento como prevenção, com a premissa de que indivíduos com carga viral indetectável não transmitem o HIV. Além de ações educativas e do fortalecimento do acesso aos serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

