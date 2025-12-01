Hemosul da Santa Casa suspende coleta de sangue nesta terça por problemas técnicos

Doações poderão ser feitas no Hemosul Coordenador; atendimento será retomado na quarta-feira

O Hemosul Santa Casa não fará coleta de sangue nesta terça-feira (02) devido a problemas técnicos no sistema de ar-condicionado.

Quem desejar doar poderá se dirigir ao Hemosul Coordenador, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 – Centro.

De acordo com a instituição, o atendimento na unidade da Santa Casa será normalizado na quarta-feira (03)

